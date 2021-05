Rider in tangenziale in bici, fermato dalla Polstrada

La polizia stradale di Torino ha fermato ieri sera, poco prima della barriera di Settimo sulla tangenziale nord, un rider che stava tentando di tornare a casa in bicicletta. L'uomo, un 37enne originario del Bangladesh, è stato bloccato vicino al casello dell'autostrada Torino-Aosta. Ha spiegato agli agenti di aver imboccato la tangenziale da corso Giulio Cesare dove era andato per una consegna, senza accorgersi del divieto di accesso alle biciclette. A quel punto la pattuglia della polizia lo ha accompagnato in sicurezza fuori dalla tangenziale. Il rider se l'è cavata con una multa di 42 euro.