Vaccini: Cirio, accordo Piemonte-Liguria inviato a Figliuolo

L'accordo tra le Regioni Piemonte e Liguria sui vaccini "sarà sottoposto all'approvazione al generale Figliuolo, dal quale ho trovato grande disponibilità". Lo ha precisato il presidente del Piemonte Cirio. "Le modalità dell'accordo sono basate sull'interscambio dell'anagrafe vaccinale e attraverso un meccanismo di controllo dell'autocertificazione, il meno burocratico possibile. Piemonte e Liguria sono virtuose - ha aggiunto - stanno procedendo in maniera molto spedita nella campagna vaccinale. Trovare un accordo nazionale per vaccinarsi in vacanza è complicato, ciò non toglie che non si possa procedere ad accordi territoriali".