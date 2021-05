Covid: in Piemonte 400 positivi, tasso all'1,6%

Sono 400 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte, con un tasso di positività dell'1,6% rispetto ai 25.284 tamponi diagnostici processati (18.082 antigenici), secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 105 (-1 rispetto a ieri). negli altri reparti 893 (-45 rispetto). Quattro i decessi, +743 i guariti, 7.211 le persone in isolamento domiciliare, 8.209 gli attualmente positivi. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 362.216 casi positivi, 342.430 guariti, 11.577 vittime.