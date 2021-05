Università Torino, in aumento iscritti e tasse in calo

L'Universià di Torino continua, nonostante il Covid, ad aumentare gli iscritti che hanno raggiunto a maggio quota 81.000 (nel 2017 erano 69.000), con 7.000 pre-iscrizioni di studenti stranieri, il doppio del 2019. Sono diminuite di circa 200 euro, intanto, le tasse pagate da ciascun iscritto. Sono alcuni dei dati illustrati dal rettore Stefano Geuna, in vista dell'inaugurazione dell'anno accademico che si terrà lunedì. E' anche migliorato lo stato patrimoniale dell'ateneo, che sale da 1 miliardo e 40 milioni a 1 miliardo e 117 milioni. Sono stati assunti cento dipendenti nell'ambito del personale tecnico amministrativo e, per quanto riguarda la ricerca, sono stati presentati 276 progetti per i principali programmi internazionali. All'inaugurazione dell'anno accademico lunedì parteciperanno in streaming anche David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, e il maestro Riccardo Muti. La lectio magistralis sarà tenuta da Gustavo Zagrebelsky, professore emerito dell'Università di Torino. Geuna ha spiegato che "rispetto ai successi misurabili di Horizon 2020, l'Università di Torino ha già raggiunto 55 milioni come finanziamento globale, mentre nel precedente programma quadro ha avuto 35 milioni di euro, e quello attuale non è ancora completato. Nei progetti finanziati a livello europeo - ha aggiunto il rettore - siamo l'ottavo ateneo a livello italiano e il 92esimo a livello europeo. Per il bando Fisr del Miur, relativo a progetti di ricerca che riguardano la pandemia Covid, UniTo si segnala per il maggior numero di progetti vincenti in Italia: ben 16 rispetto ai 12 di Bologna 12 e i 10 di Padova". "E' stato un anno complesso per tutto il personale tecnico-amministrativo, superiore alle 1.900 unità - ha sottolineato Loredana Segreto, direttrice generale di UniToc - ma i dati sono incoraggianti. Non solo sono stati mantenuti gli standard, ma sono migliorati in un momento di grande difficoltà. Lo dimostra, ad esempio, l'indice di tempestività dei pagamenti, un impegno di responsabilità sociale. Siamo un cliente affidabile, che immette liquidità nel sistema. Nel 2020 abbiamo pagato 65 mila ordinativi per 90 milioni di euro a fronte di 27 mila fatture riducendo di 5 giorni il tempo di pagamento. Abbiamo anche assunto stabilizzando personale a tempo determinato. E abbiamo lanciato progetti innovativi per riuscire a mantenere coesa la nostra comunità, come il progetto premialità, un concorso di idee rivolto al personale tecnico amministrativo per migliorare la macchina organizzativa e i servizi: sono arrivati 74 progetti, 10 dei quali sono stati selezionati e avviati. In vista del Pnrr, che vede la necessità di presentare progetti competitivi, l'Università di Torino ha rafforzato una competenza strategica".