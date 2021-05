Università: Geuna, per Parco Salute sogno un piccolo Mit

"Per le Molinette sogno, quando nascerà il Parco della Salute, un piccolo Mit, un parco tecnologico dove si possano insediare le piccole aziende dell'area biotech". Lo ha detto il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, incontrando i giornalisti in vista dell'inaugurazione dell'anno accademico in programma lunedì. "Stiamo lavorando, il progetto Parco della Salute va avanti, ma dipende dalla Regione. Abbiamo anche iniziato a riflettere con Regione e Prefettura su come ridare vita all'area delle Molinette. Potremmo fare qualcosa anche per l'Università. L'importante è evitare l'abbandono. Giusto iniziare a pensarci sei anni prima (nel 2026-2027 è previsto il completamento del Parco della Salute, ndr). Io penso a un progetto per le imprese nel campo biomedica settore molto importante. Non sappiamo ancora. L'importante è che sia un progetto congruo. Ancora le discussioni sono in fase embrionale".