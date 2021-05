Imprese, Aidda compie 60 anni: ruolo donne può fare la differenza

La più antica associazione di imprenditrici italiane, nata a Torino nel 1961, Aidda, ha compiuto oggi i 60 anni. I festeggiamenti sono avvenuti a nel capoluogo piemontese con la presenza della ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, della sindaca di Torino, Chiara Appendino, della Chair del W20 Linda Laura Sabbadini. "Un compleanno festeggiato davanti a una platea di imprenditrici e dirigenti di azienda che per la prima volta dopo mesi di restrizioni hanno potuto ritrovarsi fisicamente a riflettere sul futuro del nostro Paese". Ad aprire i lavori la presidente della delegazione Piemonte di Aidda, Marisa Delgrosso e la presidente nazionale di Aidda, Antonella Giachetti che nella sua relazione introduttiva ha parlato di "un momento importante per le imprenditrici e per Aidda che nel corso di questi decenni hanno creato e sostenuto l'economia del nostro Paese". Parlando del ruolo delle donne Giachetti ha sottolineato come "il ruolo delle donne diventa fondamentale perchè possono portare una nuova dimensione. La valorialità femminile può davvero fare la differenza, non solo ai vertici ma anche in postazioni meno apicali, perché senza siamo destinati a mettere in discussione il nostro futuro. Così come è necessario rivedere la composizione del nostro Pil, digitalizziamo, innoviamo usiamo tecnologie nuove, ma la componente umana deve rimanere centrale". Per Linda Laura Sabbadini, "bisogna fare i conti con la resistenza culturale che esiste, in particolare, nel nostro paese. Dobbiamo sapere ad esempio che al sud più del 60% delle donne laureate lavora, contro poco più del 20% di chi ha la licenza media". "Dobbiamo abbattere questi stereotipi culturali, spesso inconsapevoli, investendo sulle persone fin da bambini, con una formazione continua. Dobbiamo dire basta - ha detto la Sabbadini - ai libri di testo dove le donne sono rappresentate come casalinghe e gli uomini come dei capi. Serve una rivoluzione culturale". La Sabbadini ha concluso sottolineando come in Italia "sulla parità di genere la democrazia sia menomata. Nel Pnrr è affrontata solo inizialmente e va vista come solo un punto di partenza".