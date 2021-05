Monopattinista multato, incontro con l'assessore ai Diritti

L'assessore comunale ai Diritti Marco Giusta si è recato ieri nel negozio del giovane torinese che, sui social, ha dichiarato di aver ricevuto insulti, anche a sfondo omofobo, da parte di una pattuglia della polizia municipale che lo aveva fermato e multato per aver guidato un monopattino sul marciapiede. L'assessore ha portato la sua vicinanza al ragazzo facendosi raccontare la sua versione dell'accaduto, in attesa dell'incontro con il comandante dei vigili, Emiliano Bezzon, previsto per martedì. Intanto, domani, la vicenda arriverà anche in Sala Rossa con la richiesta di comunicazioni presentata dalla vice capogruppo del Pd, Chiara Foglietta.