Disabili: Torino, pubblicato bando per servizio trasporto

E' stato pubblicato il nuovo bando per il servizio della Città di Torino di trasporto e accompagnamento per le persone con disabilità, bambini, studenti e adulti. Nove i lotti previsti, 7 per il trasporto che sara' gestito dalla Divisione Servizi Educativi, uno per il servizio di accompagnamento, per reperire educatori esperti sulla disabilità in fascia scolare che accompagneranno gli studenti sui mezzi, e uno per il servizio di trasporto collettivo a prenotazione, non scolastico. La Città ha deciso di introdurre una serie di novità come l'aumento della base d'asta, con tariffe orarie riviste verso l'alto di circa il 20%, la durata quinquennale dell'appalto e l'introduzione di requisiti tecnici tali da non limitare la possibilità di partecipare alla gara. "I vantaggi di questa gara sono molteplici - spiegano le assessore all'istruzione, Antonietta Di Martino e alla Mobilità, Maria Lapietra - e riguardano soprattutto le innovazioni introdotte per aumentare la qualità del trasporto ampliando, nel contempo, l'offerta degli operatori. Saranno inoltre sperimentate nuove tecnologie per dare maggiore efficienza al servizio".