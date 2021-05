Carceri: sindacati, agenti feriti per sedare rissa detenuti

Nuove tensione al carcere di Torino tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria intervenuti a sedare una maxi rissa scoppiata nel braccio C, quello dei detenuti ad alta sicurezza, tra sei persone. Gli agenti che hanno tentato di dividerli sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale Maria Vittoria con contusioni e fratture. In un altro episodio un detenuto sottoposto a un controllo ha tentato di scagliare un pugno a un agente che lo ha scansato ma si è ferito a una spalla. A denunciare l'accaduto i sindacati di polizia penitenziaria Osapp-Sinappe-Uilpa che già la settimana scorsa avevano organizzato un presidio davanti al carcere per protestare contro le ripetute aggressioni. "Quanto accaduto - dicono i sindacati - è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti, anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con la presenza di detenuti di estrema pericolosità e con detenuti che hanno problemi psichiatrici. Si tratta - proseguono i sindacati - degli ennesimi violenti episodi a riprova del fatto che un eccessivo 'buonismo' nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino, può mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza, nonche' l'incolumità degli Agenti di Polizia Penitenziaria".