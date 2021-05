Primarie Torino: Lavolta supera le 9 mila firme

Ha superato abbondantemente la soglia delle 7 mila firme richieste per partecipare alle primarie del centrosinistra, il vicepresidente del Consiglio comunale, Enzo Lavolta (Pd), aspirante candidato sindaco di Torino. A poche ore dalla scadenza dei termine, Lavolta ha annunciato di aver raccolto 9.128 sottoscrizioni e di aver incassato l'appoggio di un'altra forza politica oltre a Europa Verde Torino: Articolo Uno. "Vogliamo lavorare alla costruzione di un fronte ampio, largo, progressista e non mettiamo limiti alla dimensione di questo fronte" ribadisce Lavolta che conferma l'apertura al M5s. "Ci sono tutte le condizioni - dice - perché a Torino si osi, si sperimenti, si rompano gli schemi tradizionali e perché non rivolgersi a interlocutori che per me, l'ho sempre detto, sono più naturali di altri?". In merito alla raccolta firme parla di uno "sforzo titanico, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo detto che non avremmo accettato scorciatoie, che questa città meritava una partecipazione ampia, abbiamo preteso che si svolgessero le primarie", sottolinea chiedendo che la consultazione ai gazebo sia a livello di città metropolitana e di dare la libertà ai cittadini di contribuire o no al momento del voto, senza l'obbligo di versare i 2 euro previsti.