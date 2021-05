Primarie Torino: Tresso, raccolte 6.500 firme

Francesco Tresso, candidato civico alle primarie del centrosinistra torinese, ha superato l'obiettivo previsto delle 4 mila firme necessarie per partecipare alla consultazione ai gazebo, raccogliendo il 60% in più delle sottoscrizioni previste. "Abbiamo consegnato i moduli sottoscritti da oltre 6.500 torinesi che credono nella nostra idea di politica e di Torino Domani - annuncia -. Quella che sembrava una sfida ostica si è rivelata un eccezionale volano di entusiasmo e partecipazione. I vincoli sanitari e le prescrizioni del regolamento avrebbero potuto limitare un esercizio democratico che invece ha trovato nella complessità del momento energie e stimoli". Tresso sottolinea di aver incontrato "centinaia di cittadini che vogliono avvicinarsi alla politica, in una forma più trasparente e inclusiva e che si discosti dalle dinamiche dei partiti. Torino - aggiunge - ha bisogno di cambiamenti profondi che consentano di rispondere a bisogni vecchi e nuovi". E nelle prossime settimane presenterà ai torinesi il suo programma. "Sarà un percorso impegnativo e stimolante - afferma-. Faccio un in bocca al lupo a Igor, Enzo e Stefano (gli altri candidati alle primarie n.d. r.) perché, non dimentichiamolo, l'obiettivo finale è offrire alla nostra città una guida di centrosinistra".