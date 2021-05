Comunali: Carretta (Pd), saranno primarie vere e aperte

"Saranno primarie vere, aperte: altri 15 giorni di passione, impegno e partecipazione. Una scuola di democrazia che apriremo alla città e alla comunità larga del centrosinistra grazie ai nostri militanti e volontari. Noi non aspettiamo la benedizione di leader lombardi o romani, Torino non è per noi una delle pedine di un gioco più grande. A Torino noi chiediamo ai torinesi". A dirlo il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta che in attesa del pronunciamento ufficiale del Comitato delle primarie atteso nelle prossime ore, fa attraverso Facebook i "complimenti a Stefano Lo Russo, Enzo Lavolta, Francesco Tresso e Igor Boni che in questi giorni hanno riempito il dibattito pubblico tornese di idee e proposte, confrontandosi e coinvolgendo la cittadinanza". "Costruiamo tutti assieme il nostro percorso verso la Torino di domani - sollecita Carretta -. Una Torino che non merita il grigiore della Lega e Fratelli d'Italia. Una Torino solidale, una Torino che respira, che sorride, che si incontra che lavora, che studia e vuole tornare a guardare al futuro con fiducia e speranza. Insieme, per andare lontani".