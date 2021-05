Comunali: Torino, a primarie centrosinistra 4 candidati

Il Coordinamento Organizzativo e di Garanzia delle primarie del centrosinistra ha ufficializzato le candidature alle consultazioni ai gazebo del 12 e 13 giugno: sono quelle di Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in Consiglio comunale, di Enzo Lavolta, vicepresidente in Sala Rossa (Pd), del civico Francesco Tresso e di Igor Boni per Radicali Italiani e Più Europa. Nella serata di ieri sono state verificate le sottoscrizioni cartacee mentre questa mattina, come spiega il coordinatore del Tavolo Organizzativo e di Garanzia, Saverio Mazza, "si è potuto verificare anche l'esito delle sottoscrizioni online attraverso la Piattaforma Partecipa messa a disposizione del PD nazionale. In quest'ultimo caso su 929 sottoscrittori le firme ritenute valide sono state 810. Dalla verifica nel suo complesso, avvenuta tramite un controllo su alcuni elementi oggettivi relativamente alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni, i candidati Stefano Lo Russo, Francesco Tresso ed Enzo Lavolta hanno ampiamente superato il minimo di sottoscrizioni da presentare, nell'ordine 540 tra gli iscritti Pd 2019 e rinnovati nel 2020, 4000 e 7000 elettori". Le firme raccolte dai tre candidati che hanno dovuto seguire questo percorso sono state rispettivamente 815, 6.500 e 9.128.