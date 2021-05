Torino: anagrafe, per fine anno 112 mila carte d'identità

La creazione, a febbraio, della task force anagrafi ha consentito di emettere "nei primi 4 mesi 40 mila carte d'identità a fronte di 30 mila del 2109, e senza aperture in orario straordinario. Tali numeri dovrebbero consentirci di arrivare per la prima volta entro fine anno a emettere 112 mila carte elettroniche, circa 10 mila in più rispetto al 2019". Ad affermarlo, in risposta a un'interpellanza della consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech, l'assessore comunale Sergio Rolando. In riferimento al quesito dell'interpellanza sui torinesi che si rivolgono fuori comune per ottenere il documento d'identità, l'assessore ha spiegato che dal primo gennaio "l'ufficio competente dell'anagrafe centrale ha rilasciato 548 nulla osta, di cui 62 a favore di comuni limitrofi, gli altri fuori regione". I comuni che più di altri hanno chiesto il nulla osta a Torino sono stati Moncalieri (11), Moriondo e San Secondo di Pinerolo (7), Nichelino (5) .