Torino: Buccolo si dimette da vice capogruppo M5s

La consigliera M5s Giovanna Buccolo ha ufficializzato oggi, con una lettera al presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, le sue dimissioni dal ruolo di vice capogruppo del Movimento 5 Stelle. Una decisione maturata nelle scorse settimane e anticipata sui social con un post nel quale aveva annunciato anche la sua decisione di non ricandidarsi. "Per 5 anni - spiega su Facebook - la mia più grande priorità è stata quella di servire la mia città: ho dato tutta me stessa mettendo sempre davanti il bene e l'interesse di Torino e così continuerò a fare fino alla fine del mandato. Ma ci sono dei momenti in cui sopraggiungono altre priorità che ti portano a fare delle scelte e la mia è quella di non ricandidarmi. Per 3 anni inoltre - aggiunge - ho ricoperto la carica di vice capogruppo. E' stato per me un onore, ma a fronte della decisione presa, reputo sia corretto fare un passo di lato e lasciare l'incarico a chi vorrà proseguire in questo ruolo. Continuerò a dare il mio contributo e a battermi sempre per le cose in cui credo". Il suo posto come vice della capogruppo Valentina Sganga potrebbe non essere preso da nessuno, essendo ormai la consiliatura arrivata agli ultimi mesi.