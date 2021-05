RICERCA

Un piemontese su 5 teme di perdere il lavoro

Sono il 22% coloro che ritengono probabile un licenziamento (o nel caso degli autonomi la chiusura dell'attività). La preoccupazione maggiore tra le donne e gli artigiani. Moderato ottimismo per il futuro. L'indagine dell'Ires

Più di un piemontese su cinque teme di perdere il lavoro di qui ai prossimi sei mesi. Più precisamente il 22 per cento considera questa un’ipotesi “probabile”. Un dato simile a quello dello scorso anno, ma quasi doppio a quello del 2019, prima della pandemia. È quel che emerge dal report di Ires Piemonte su Economia e Lavoro in cui solo il 36 per cento considera la perdita dell’impiego “per nulla probabile” mentre per il 35,1% è “poco probabile”. Tra le categorie che si sentono più in bilico ci sono naturalmente coloro che sono in cassa integrazione (il 55,9 per cento), gli artigiani (43,7%) e gli imprenditori (38,8%). Al contrario, i più fiduciosi nel proprio futuro lavorativo sono gli insegnanti (solo il 13,8% considera probabile la perdita del lavoro), i liberi professionisti (15,3%) e i dirigenti e funzionari d’azienda (15,7%).

A livello di genere sono un po’ più preoccupate le donne (23,9%) rispetto agli uomini (20,8%), forse a causa della maggiore precarietà di molte occupazioni nei servizi generalmente svolte dalle donne. Sono più preoccupati coloro che hanno solo la licenza media (27,6%) o il diploma (24,8%) molto meno chi ha laurea (17,2%) o post-laurea (11,4%); questo si può mettere in relazione al fatto che le persone meno istruitespesso svolgono mansioni più facilmente sostituibili o lavori precari.

Le maggiori differenze si trovano tra le categorie professionali; in particolare i lavoratori autonomimostrano un livello di preoccupazione doppio (anche oltre il 40%) rispetto ai lavoratori dipendenti; già negli anni precedenti questo fenomeno era visibile ed è da mettere in relazione non solo con la pandemia ma anche con la lunga crisi economica che l’ha preceduta; tuttavia nel 2021 peggiora l’opinione soprattutto per artigiani e imprenditori. “Questo dato, purtroppo, è coerente con gli allarmi sociali che ci arrivano in questi giorni. Non stupisce, quindi che anche i cassintegrati mostrino una grave preoccupazione (55,9%)”. È la differenza tra i garantiti e i non garantiti, una forbice che s’è allargata per via del Covid e delle restrizioni collegate all’epidemia.

A livello geografico la paura di perdere il lavoro è maggiore nelle provincie di Vercelli, Torino e Alessandria, probabilmente a causa delle difficoltà più strutturali che legate alla pandemia – di alcune filiere quali ad esempio l’automotive o alcune specializzazioni distrettuali, rilevantiper quelle aree.

La maggior parte dei torinesi (circa i due terzi) considera molto grave la crisi economica iniziata l’anno scorso, ma compare un moderato ottimismo per il futuro giacché il 26,8 per centro prevede che la situazione sarà un po’ migliore. Per quanto riguarda le famiglie le maggiori difficoltà economiche sono legate alle spese per la casa (22,4% dei rispondenti), alle spese sanitarie (18,9%) e alle bollette (17,9%).