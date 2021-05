Comunali: Torino, al via la macchina elettorale

Si è messa in moto la macchina elettorale della Città di Torino in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Hanno infatti preso il via le prime procedure del Servizio Elettorale che già da qualche giorno ha iniziato la distribuzione, presso i comandi della polizia municipale, di 10.033 tessere elettorali di prima emissione. La prossima consegna avverrà circa 30 giorni prima la data della consultazione, a seguito del nuovo aggiornamento delle liste elettorali. Dal 21 maggio, inoltre, sono in consegna con Defendini 37.939 lettere indirizzate ai cittadini comunitari residenti a Torino, con l'invito, se intenzionati a esercitare il diritto di voto, a iscriversi sulle liste elettorali aggiunte per le elezioni amministrative. I cittadini avranno tempo per presentare domanda fino al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione.