Semplificazioni: Confartigianato, primo segnale per imprese

"Il Dl Sostegni bis insieme al Dl Anticipo riaperture è un primo segnale per far ripartire le imprese in questa delicata fase che potrebbe vedere la chiusura definitiva di intere filiere messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Ora chiediamo che al più presto ci si adoperi per l'avvio delle riforme e la rapida attuazione dei progetti del Pnrr anche a misura di micro e piccole imprese". E' il commento del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, sul provvedimento varato dal Governo. Felici valuta positivamente i nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto con un impegno di oltre 15 miliardi di risorse. In particolare, apprezza la possibilità di poter recuperare 'a conguaglio' parte del minor risultato d'esercizio conseguito nel 2020 rispetto al 2019 che riconosce le situazioni imprenditoriali con maggiori costi fissi. Confartigianato chiede che al più presto ci si adoperi per l'avvio delle riforme (semplificazioni, fisco più leggero, codice appalti, giustizia civile) e la rapida attuazione dei progetti del Pnrr anche a misura di micro e piccole imprese. Siamo invece insoddisfatti per la mancata proroga al 2023 del Super Bonus. "Accogliamo positivamente continua Felici - la rimodulazione degli ammortizzatori che vanno in parallelo al blocco dei licenziamenti. Qui è importante ribadire la necessità di veloci procedure per l'assegnazione dei finanziamenti per il pagamento dei periodi di ammortizzatore ancora scoperti. E positivo anche il blocco del decalage della Naspi, perché comunque attutisce l'impatto negativo dei licenziamenti".