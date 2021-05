Tragedia funivia: assessore Piemonte, Giro eviti salita Mottarone

"Abbiamo chiesto al ministro Giovannini, visto che venerdì, nell'assurdità di questo momento, il Giro d'Italia transiterà su quei territori, di evitare la salita del Mottarone per rispetto a quello che è successo, per evitare che qualche curioso voglia andare sul posto e siano fatte foto in questo momento poco opportune". Lo ha detto, nel corso delle comunicazioni in Aula, oggi, l'assessore alle infrastrutture del Piemonte Marco Gabusi. "Abbiamo anche chiesto all'organizzazione della gara - ha aggiunto - nel momento delle premiazioni, nella ripartenza del giorno dopo da Verbania, di dare un segnale di cordoglio, che crediamo sia dovuto alle 14 persone che hanno perso la vita ed ai loro famigliari".