Vaccini: Coop vara piano per i dipendenti

Coop vara il Piano per vaccinare i lavoratori, che naturalmente diventerà operativo in base alle disponibilità dei vaccini in ciascuna regione. Sono interessati tutti i lavoratori delle cooperative di consumatori, l'adesione è volontaria, le modalità e i tempi potranno cambiare nei diversi territori in base alle scelte delle singole regioni e delle cooperative aderenti. Il Piano rende possibile da subito la raccolta delle adesioni grazie all'accordo sottoscritto da Ancc-Coop (l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) con Unisalute, primaria impresa assicuratrice nei rami malattia e assistenza, la vaccinazione gratuita per ogni dipendente e una polizza assicurativa per eventuali reazioni al vaccino. È un Piano che permette di dare risposta a tutti i lavoratori di Coop, anche a quelli delle cooperative più piccole. I dipendenti Coop che vorranno aderire, dal 26 maggio al 2 giugno. "Insieme possiamo contribuire concretamente a velocizzare la campagna vaccinale e vincere la sfida contro il covid-19 - spiega Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop - infatti per i dipendenti Nova Coop e Nova Aeg, abbiamo lavorato molto per riservare a tutti un piano che può fare la differenza operando in modo sinergico con gli organi istituzionali con il sostegno di Ancc e Unisalute. Abbiamo considerato prioritaria, fin dai primi momenti di emergenza, la sicurezza dei dipendenti che svolgono da mesi un servizio essenziale a contatto quotidiano con i consumatori. Un investimento importante sia in termini di risorse economiche che di impegno verso i nostri dipendenti che vuole rappresentare un'ulteriore risposta concreta alle richieste dei nostri lavoratori per uscire finalmente dalla pandemia".