Comunali: Torino, parte campagna a 4 primarie centrosinistra

Con la firma del codice di autoregolamentazione di fronte al Palazzo Civico, si è aperta ufficialmente la corsa a quattro per le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. Il radicale Igor Boni, il civico Francesco Tresso e i due esponenti Pd Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta - questo l'ordine sorteggiato in cui compariranno sulla scheda per la consultazione popolare - hanno siglato il codice etico che li accompagnerà nei 17 giorni di campagna elettorale prima dell'appuntamento con i gazebo del 12 e 13 giugno e che li vedrà impegnati nei prossimi giorni nel loro primo confronto pubblico da candidati ufficiali. Per Boni bisogna "portare l'amministrazione fuori dal palazzo nella città, costruendo una nuova Torino a 10-20 anni, partendo dal rapporto strettissimo con Milano e con l'area metropolitana. Con le primarie i torinesi vedranno la differenza tra chi apre le porte e un centrodestra chiuso nelle proprie stanze". Dal canto suo Tresso punta sul fatto di essere "l'unico candidato civico. La raccolta firme per me è stata l'opportunità di mobilitare molta gente che ha creduto nella possibilità che ci sia una politica che si apre e capace di mettere tutte le risorse a favore dello sviluppo di Torino. Bisogna giocare realmente in un campo largo non ristretto dalle logiche e dinamiche di partito". A puntare sulla "parola d'ordine lavoro" è Lo Russo che parla di primarie "aperte senza un risultato scontato. Quello che dobbiamo fare non è parlare al centrosinistra ma alla città". Un dialogo largo è quello su cui punta Lavolta. "Io dialogo con tutti - ribadisce -, voglio favorire il dialogo con la città e non ho preclusioni verso il M5S, anzi credo si debbano affermare i punti di contatto".