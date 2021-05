Recovery: no Consiglio regionale a Commissione speciale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha respinto una proposta del Pd per l'istituzione di "una Commissione speciale per monitorare il Next Generation Piemonte". "Continuiamo a pensare - commentano il capogruppo Dem in Regione, Raffaele Gallo, e il consigliere Domenico Ravetti - che la Commissione sarebbe stata lo strumento migliore per affrontare un piano epocale del quale saremo responsabili". "Il presidente Alberto Cirio - aggiungono - ci aveva chiesto collaborazione e di fare una proposta per interagire e lavorare insieme sul Recovery Fund e realizzare un lavoro partecipato e migliore. L'abbiamo fatta, ma come tante altre nostre proposte è stata respinta". "Condanniamo questo modo di agire - aggiungono - e vista l'ennesima bocciatura delle nostre proposte costruttive consigliamo al presidente Cirio di non chiederci più collaborazione. Se perderemo la partita di questa occasione epocale non sarà solo la maggioranza di centrodestra a retrocedere, ma trascinerà con sé i piemontesi". "Mentre il Governo cerca la concertazione con tutti gli attori interessati a scrivere un Piano per la ripartenza dell'Italia e istituisce di un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con il coinvolgimento delle parti sociali e degli enti territoriali - aggiungono - in Piemonte si continua in modo miope a evitare il confronto".