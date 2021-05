Confiscati beni per tre milioni a nomade astigiano

La Direzione Investigativa Antimafia, con i carabinieri di Pavia e di Asti, ha proceduto alla notifica di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di Alessandro Derossi, nomade, residente ad Asti, e riguardante numerosi immobili siti nelle provincie di Asti, Alessandria, Pavia e Savona, per un valore di circa tre milioni di euro. Il Tribunale di Torino ha disposto la confisca degli immobili ritenendoli reinvestimento dei proventi di reati commessi dall'uomo in diversi anni, associazione a delinquere finalizzata alla commissione, nelle provincie di Pavia, Piacenza, Brescia e Bergamo, di numerose rapine in ville e in abitazione, spacciandosi per carabiniere, sulle quali i carabinieri indagano dal 2015.