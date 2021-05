Comunali: Castelli, a Torino si può scrivere strada con Pd

A Torino "si può scrivere una strada di altri 5 anni insieme: abbiamo tanti temi in comune che a livello nazionale riusciamo a portare avanti insieme, è un peccato non riproporre la stessa modalità anche a livello locale". Lo ha detto il viceministro dell'economia Laura Castelli a Radio24. "Pensare di dare Torino al centrodestra con tanti temi che hanno più natura di centrosinistra è un peccato", ha aggiunto. "Penso che la strada che Torino stava percorrendo con il centrosinistra, cioé scegliere una persona tecnica che possa rappresentare bene la città era la strada giusta, il Pd locale ha chiesto purtroppo fare le primarie e comunque noi continuiamo a scrivere la Torino di domani che viene dalla Torino di oggi", ha detto Castelli. Su un possibile secondo mandato a Chiara Appendino, ha risposto: "Lei ha detto di non essere disponibile, ha fatto un ottimo lavoro, io penso che sia davvero un buon sindaco".