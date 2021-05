Pd Torino a Castelli, parlare di alleanze è politichese

"Parlare di alleanze è politichese". Così, il segretario del Partito Democratico di Torino, Mimmo Carretta, risponde alla viceministra all'Economia Laura Castelli, che nel corso di una intervista, questa mattina, ha auspicato un percorso con il Partito Democratico per le comunali d'autunno fin dal primo turno. "Le alleanze sono un vecchio retaggio - spiega Carretta - un atteggiamento che non fa per noi. Andiamo in giro per la città, nessuno ci chiede di fare alleanze. I temi che stanno a cuore ai cittadini sono il lavoro e l'ambiente, non le alleanze. Noi ci occupiamo di questo. E' il nostro modo di fare e di parlare alla gente".