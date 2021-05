POLTRONE & SOFÀ

Zooprofilattico, "ora intervenga Cirio"

Il difensore civico risponde all'esposto dei Radicali sulla presunta illegittimità della nomina che ha portato il presidente Durando al vertice. "La questione attiene alle prerogative del governatore"

Una nomina in contrasto con le norme, un presidente secondo alcuni addirittura “illegittimo”, eppure la questione non sembra destare grande interesse. Anche il difensore civico della Regione Piemonte Augusto Fierro ha dichiarato la propria “incompetenza” sulla querelle che riguarda i nuovi vertici dell’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La vicenda è nota, a gennaio è stato designato il consiglio di amministrazione e designato alla presidenza Piero Durando, un veterinario torinese di 40 anni e leghista doc, indicato dalla Regione Liguria. L’articolo 9 dello Statuto dell’ente è chiaro:“Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta”. E invece Durando ha appena ottenuto il suo terzo mandato nel board dell’Izsto. La questione è stata oggetto di un’interrogazione a Palazzo Lascaris da parte di Daniele Valle del Pd ma l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha rimbalzato la responsabilità sulla Regione Liguria che ha nominato Durando, lavandosene di fatto le mani. Dopo una serie di comunicati, Alberto Ventrini, dell’associazione radicale Adelaide Aglietta, e Marco Cavaletto (gruppo +Europa Torino) hanno inoltrato più di un mese fa un esposto al Difensore Civico Augusto Fierro, il quale, ormai in scadenza di mandato, ha risposto citando la legge 13 del 2014 secondo cui spetta al presidente della Regione la “contestazione all’interessato della sussistenza delle condizioni comportanti la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 dell’accordo e la decisione definitiva, valutate le eventuali controdeduzioni”. Nella stessa missiva Fierro dichiara la propria “incompetenza” sul tema, di conseguenza l’indisponibilità a intervenire direttamente presso Alberto Cirio.

Insomma, nessuno smentisce nel merito le contestazioni, ma in un continuo rimpallo di responsabilità non è chiaro chi debba far rispettare lo statuto dell’ente. “Come precisato nell’esposto, abbiamo inviato ben due note via pec al presidente Cirio (e all’assessore Icardi), chiedendo loro di verificare l’evidente situazione di incompatibilità in cui si trova il presidente dell’Izsto. Proprio perché non abbiamo avuto alcun riscontro alle nostre note, ci siamo rivolti al Difensore Civico regionale” che “a noi pare abbia tutte le prerogative per far presente al presidente Cirio la situazione esistente. Lo invitiamo, pertanto, prima della fine del suo mandato, in zona Cesarini, a scrivere, oltre a noi, al presidente della giunta e all’assessore alla Sanità, richiedendo loro di verificare l’incompatibilità del presidente dell’Istituto Zooprofilattico”. La querelle prosegue.