Covid: Epat, per tassa rifiuti Torino maglia nera

Gli sconti sulla Tari, non contabilizzati nel 2020, se non per il 25% della parte variabile, sono "applicabili alla condizione della regolarità dei pagamenti delle rate 2020 e con l'aggravante del compattamento delle rate dalle cinque del 2019 alle tre del 2021". Lo spiega l'Epat Torino. "La conclusione è che, attesa la diffusa inadempienza dovuta alla pandemia - osserva - gli sconti non verranno applicati e comunque la rata di maggio 2021 è in assoluto la più cara rispetto a tutti gli anni precedenti, come prima di tre rate. È tangibile lo sconforto degli operatori, che per il meccanismo della legge statale sono tenuti a pagare un servizio di cui non hanno usufruito e che si ritiene anche l'Amiat non gli abbia prestato, trattandosi sino a oggi di ben 152 giorni di attività chiusa o fortemente ridotta. L’insensibilità dell'Amministrazione comunale sul tema, per ben noti motivi di bilancio, non lascia spazio se non a una considerazione di fondo: non si è voluto aiutare gli operatori su questa distorsione palese. Nonostante l'anno della maggior chiusura degli esercizi per la pandemia e quindi del minor servizio e nonostante le richieste di riduzione, la Tari 2020 è aumentata rispetto al 2019 per tutta la popolazione cittadina dell'1,21% pro capite per 240 euro a persona in un anno e per i pubblici esercizi del 4,8% della parte variabile".