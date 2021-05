Comunali: Torino, nasce lista rossa verde Sinistra Ecologista

Una lista “rossa e verde” per le elezioni amministrative torinesi. Nasce, su impulso di Sinistra Italiana, Possibile e numerose personalità indipendenti del mondo ecologista e associativo, Sinistra Ecologista, lista che vede fra i firmatari dell'appello fondativo oltre al capogruppo di LuV in Regione Marco Grimaldi, anche due ex assessore comunali, Federica Patti, prima assessora all'Istruzione della Giunta Appendino, e Ilda Curti, esponente delle amministrazioni Chiamparino e Fassino. Fra i firmatari anche due nomi noti del mondo ambientalista, Roberto Mezzalama di Torino Respira, promotore di numerose iniziative giudiziarie in materia di smog, e Luca Sardo, uno dei volti dei Fridays for Future. "La pandemia ci ha insegnato che per superare la crisi tutto deve cambiare - si legge nell'appello fondativo -. Vogliamo porre finalmente al centro la giustizia sociale e climatica e far sentire la voce di chi vuole un'amministrazione dalla parte di tutte e tutti, non subalterna ai grandi poteri economici, agli egoismi e ai privilegi". La lista, il cui simbolo e manifesto saranno presentati venerdì mattina, farà parte della coalizione di centrosinistra, sostenendo alle primarie la candidatura del civico Francesco Tresso.