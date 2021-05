Recovery: Napoli (Cambiamo), Pd abbandona Torino su I3A

"Dopo l'omissione, a questo punto non so quanto involontaria, di confermare nel Pnrr la scelta di Torino quale sede dell'Istituto italiano per l'intelligenza artificiale (I3A), il suo mancato inserimento nel dl sostegni suona come un campanello d'allarme e conferma la deliberata volontà del governo di rimettere in discussione la scelta fatta nell'autunno scorso dal governo Conte II. Il raggiro, perché di questo si tratterebbe, ha un complice nel Pd, pronto a parole a difendere la sede a Torino salvo, nei fatti, comportarsi all'opposto". Lo afferma Osvaldo Napoli di Cambiamo. "Mentre il viceministro Castelli si è battuta con lealtà per difendere Torino, dove erano gli altri ministri Cinquestelle e Pd? Alle argomentazioni di chi sostiene che trattandosi di fondi europei quella scelta va messa a gara, obietto, oggi come allora, che il governo avrebbe potuto onorare l'impegno preso nel 2020 attingendo dai 40 miliardi aggiuntivi messi a disposizione nel decreto Sostegni. In questo modo avrebbe potuto rispettare la notevole mobilitazione di energie umane e finanziaria scattata allora nella società torinese. Quanto all'ipotesi che possa essere assegnata a Trento, sono in fiduciosa attesa di una smentita da parte della Lega nazionale e torinese", conclude.