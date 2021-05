Teatro Regio torna in utile, ma stato patrimoniale difficile

Tornano in equilibrio i conti del Teatro Regio di Torino, dopo otto mesi dall'insediamento del commissario straordinario di governo, Rosanna Purchia. Il bilancio consuntivo 2020, approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, chiude con un utile di esercizio pari a 519.776 euro. "Questo risultato rispecchia il senso di responsabilità dei lavoratori del Teatro Regio, il costante sostegno dei soci e il grande lavoro fatto dal management, in particolare dal direttore generale Guido Mulè", afferma Purchia che rivolge un appello ai soci perché apportino "contributi straordinari da destinare al patrimonio della Fondazione". "Il positivo risultato ottenuto nel bilancio consuntivo 2020 non può far dimenticare il difficile stato patrimoniale in cui versa il Regio per effetto delle svalutazioni ulteriori effettuate anche nell'esercizio di questo anno e pari a 1.308.608 euro, relative alle registrazioni audio-video, ai bozzetti e ai figurini", spiega Mule'. Il valore della produzione nel 2020 si e' attestato sui 27 milioni di euro, con una riduzione dei ricavi commerciali (biglietteria, abbonamenti, marketing) pari a 3.200.000 euro rispetto al preventivo 2020 dovuta alla forzata chiusura al pubblico che ha caratterizzato buona parte dell'anno.

"La posizione patrimoniale - ha spiegato Mulè - è negativa per 9 milioni. L'utile di 500.000 euro andrà a recuperare una parte". La commissaria Purchia ha sottolineato che "tutti i soci - Regione, Comune, fondazioni bancarie - hanno dimostrato piena disponibilità a sedersi intorno a un tavolo per affrontare il capitolo della ripatrimonializzazione. Questo è il frutto del lavoro che abbiamo portato avanti con grande rigore raggiungendo un risultato non immaginabile". Non incideranno sul patrimonio netto disponibile i 20 milioni in arrivo dal Piano di Risanamento e dal finanziamento erogato dal Ministero della Cultura e dal Mef, fondi che saranno utilizzati per coprire il debito pregresso. "Il tetto è di 20 milioni, speriamo che venga tolto, ma questo sarà possibile solo attraverso un decreto dello Stato che potrebbe arrivare prima dell'estate o subito dopo: se il tetto venisse tolto faremo un'integrazione al piano. Il ministero della Cultura e il Mef, saranno il nostro unico creditore, a cui dovremo restituire i 20 milioni in 30 anni, con tasso interesse quasi zero", ha detto Purchia. Dal Fus arriverà un contributo di 14 milioni come nel 2019, a cui si aggiungeranno i contributi dei decreti Ristoro. Al Teatro Regio sono previste 29 assunzioni a tempo indeterminato nell'arco del Piano 2022-23, una volta ricevuta l'approvazione dai ministri vigilanti. Sono già partiti i lavori di ammodernamento del teatro grazie allo stanziamento di 8,5 milioni del ministero della Cultura: il Regio sarà chiuso da metà giugno fino al completamento del lavori a fine 2021. "Abbiamo predisposto la stagione estiva sul territorio. La presenteremo, finalmente in presenza, il primo giugno nel cortile dell'Arsenale", ha annunciato Purchia il cui mandato e' stato prorogato a marzo di sei mesi e scade, quindi, il 9 settembre. "Con il commissario scadono anche il direttore generale e il sovrintendente, ma rimarremo in carica fino a quando l consiglio di indirizzo non si sarà costituito. Il Regio non può rimanere senza governance o in un limbo".