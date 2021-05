Covid: in Piemonte 350 positivi, 5 morti

Leggera risalita oggi in Piemonte nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: +3 rispetto a ieri, il totale è 97. Prosegue, invece, il calo, negli altri reparti: -37, totale a 771. Il bollettino dell'Unita' di crisi della Regione riporta 350 nuovi casi positivi, con un tasso dell'1,8% rispetto ai 19.550 tamponi processati (9.005 antigenici). Cinque le vittime, +834 i guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.844, gli attualmente positivi 6.712.