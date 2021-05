Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 27 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2952m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata con tempo stabile e soleggiato eccetto per qualche rapido piovasco pomeridiano su Valsesia, alto novarese e Alpi Marittime. Nubi irregolari sulla riviera ligure, specie al mattino e principalmente sul Ponente. Clima gradevole, tipico del periodo, massime sui 24-26°C in Valpadana. In Liguria mare poco mosso e aria più fresca.