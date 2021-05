MORTI BIANCHE

Massimo ribasso, minima sicurezza

Manifestazione a Torino dei sindacati confederali per dire basta "alla strage nei luoghi di lavoro". Al centro delle rivendicazioni interventi a tutela della salute e l'assunzione di nuovi ispettori. Contestate le deroghe al Codice degli appalti

“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”: è lo slogan del presidio organizzato oggi dai sindacati confederali sul tema della sicurezza in fabbrica, nei cantieri e nelle aziende, in piazza Castello, sotto la sede della Prefettura. I tre segretari generali, Enrica Valfrè (Cgil), Mimmo Lo Bianco (Cisl) e Gianni Cortese (Uil), hanno incontrato il prefetto Claudio Palomba al quale hanno illustrato la piattaforma sulla salute e sicurezza e denunciato le distorsioni del decreto Semplificazioni soprattutto guanto riguarda gli appalti. Il prefetto si è impegnato a istituire al più presto una cabina di regia territoriale con tutti i soggetti preposti sul tema della salute e sicurezza. Il presidio si svolge a conclusione di un percorso di assemblee unitarie con le lavoratrici e i lavoratori di numerose realtà produttive dell’area metropolitana, avviato nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dalle tre Confederazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil, che si è svolta nel rispetto delle normative anti Covid, sono intervenuti tre lavoratori dei comparti artigianato, industria ed edilizia I sindacati chiedono di rilanciare controlli e ispezioni, assumendo subito nuovi ispettori e medici del lavoro, di avviare una campagna di sensibilizzazione a ogni livello, a partire dalle scuole e di introdurre la “patente a punti” per le aziende, con meccanismi premiali e sanzionatori.

“I fatti tragici accaduti a Stresa ci dicono che bisogna contemperare il profitto con la sicurezza delle persone: non è possibile mettere a repentaglio e perdere delle vite umane per la voglia di tornare a fare rapidamente degli utili – ha dichiarato Cortese –. Ogni volta che accade una tragedia c’è sempre qualcuno che si sfrega le mani. Chiediamo di mettere un argine all'ingresso della malavita negli appalti pubblici e premiare le aziende che agiscono nella legalità”. Per la segretaria cgiellina Valfrè “nel Torinese la situazione è molto grave: di recente sono morti dei cantonieri, molti perdono la vita nell’edilizia ma anche nella scuola; qualche giorno fa una maestra si è infortunata perché le è caduta una finestra sulla testa”. E ancora: “Il rischio in questo periodo è che per far ripartire in fretta l'occupazione vengano meno i controlli”, ha paventato. “Siamo anche preoccupati per quello che si discuterà stamattina al Governo. Il decreto Semplificazioni contiene delle norme che modificano il Codice degli appalti e che rendono più insicuro il lavoro. È risaputo che gli appalti al massimo ribasso portano a risparmiare sulla sicurezza – ha osservato il cislino Lo Bianco –. La pandemia ha lasciato delle macerie. Ora speriamo che il Governo metta in sicurezza il sistema di appalti e sub appalti. Abbiamo proposto una patente a punti, dove chi viola le norme sulla sicurezza viene escluso dalle gare indette dalla pubblica amministrazione”.