Tav: irruzione No Tav in azienda per sicurezza cantieri

Protesta No Tav questa mattina, a Torino davanti alla sede della EP&S, l'azienda che ha in appalto la gestione della sicurezza e della protezione dei cantieri della Torino-Lione. Alcuni militanti hanno esposto striscioni contro la ditta mentre in una decina hanno fatto irruzione dentro gli uffici, via Treviso, dove hanno distribuito volantini accusano l'azienda di "complicità nella devastazione ambientale".