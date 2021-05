Vaccini: Federfarma Piemonte, domani accordo in giunta

"In Piemonte saranno circa 500 le farmacie coinvolte nella campagna vaccinale e andrà all'esame della giunta della regione domani l'accordo siglato con Federfarma e Assofarma. Ancora non c'è una data precisa per l'avvio ma la formazione di circa 1300 farmacisti è terminata e di circa 200 in fase di ultimazione e si ipotizza che si possa partire da metà giugno". A spiegarlo all'Ansa è Massimo Mana, presidente Federfarma Piemonte. In Valle d'Aosta, invece, la vaccinazione in farmacia ormai è avviata a regime. "Siamo partiti a vaccinare per primi a metà maggio - dichiara Alessandro Detragiache, presidente Federfarma Valle d'Aosta - e abbiamo avuto un'accelerazione da quando hanno cambiato tipo di vaccino e fascia di età, ora vacciniamo con Moderna persone nate 1972 e 73 oltre agli over 60. Abbiamo completato prenotazioni per tutto il mese di giugno".