Tragedia funivia: Cirio, proprietà impianto questione tecnica

"Su questo il settore patrimonio e dei trasporti hanno predisposto una relazione letta in consiglio regionale dai miei assessori e a questa rimando". Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine di una conferenza stampa, ha risposto sulla questione riguardante la proprietà dell'impianto della funivia del Mottarone. "E' una questione molto tecnica - ha aggiunto- e dimostra come la burocrazia in Italia molto spesso faccia sì che dalla sostanza alla forma spesso il passaggio non sia immediato". Nei giorni scorsi in consiglio regionale l'assessore al patrimonio Andrea Tronzano aveva spiegato che "la proprietà è attribuita per legge al Comune di Stresa. La trascrizione nei registri catastali non è ancora stata finalizzata a causa di alcuni contenziosi. La Regione - aveva detto ancora- ha recentemente, nel mese di marzo, sollecitato nuovamente il Comune di Stresa a perfezionare gli ultimi atti".