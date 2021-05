PALAZZO CHIGI

Appalti, stop al massimo ribasso

Il Pd ottiene lo stralcio della norma contenuta nel Dl Semplificazioni del Governo. Laus: "Un'ottima notizia". Bocciata anche la liberalizzazione dei subappalti. Esposito: "Ora ridurre le stazioni appaltanti"

Salta la reintroduzione del massimo ribasso sugli appalti pubblici, prospettata in un primo tempo nel decreto Semplificazioni del governo Draghi. Una liberalizzazione sostenuta da alcuni sindaci e forze politiche – si è espresso a favore il primo cittadino di Firenze Dario Nardella – ma abortita per via delle barricate del Pd. “Ieri in aula avevo espresso la mia preoccupazione sull’ipotesi di reintroduzione del criterio di aggiudicazione basato sul massimo ribasso nelle gare d’appalto. Lo stralcio della norma è un’ottima notizia” dice il senatore torinese Mauro Laus. Non solo: a quanto pare salterebbe anche la liberalizzazione dei subappalti con il ripristino del limite al 40 per cento.

È quel che emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier e gli altri ministri sul decreto Semplificazioni, con l’obiettivo di concordare le necessarie modifiche al testo contestato dai sindacati e da una parte della maggioranza e portarlo in consiglio dei ministri venerdì. Non si può andare oltre lunedì prossimo visto che il governo, nel Recovery plan, si è impegnato con la Ue a varare il testo entro fine mese.

Il massimo ribasso non è esplicitamente vietato dalle direttive Ue che però privilegiano scelte fatte valutando l‘offerta più vantaggiosa in base al prezzo ma anche alla qualità dell’offerta. In particolare, secondo il Pd, il rischio è che questo strumento possa favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. “Inoltre – sottolinea l’ex parlamentare dem Stefano Esposito, il padre del Codice degli appalti – con il massimo ribasso scarichi i risparmi sulla forza lavoro, pagherai sempre meno gli operai per stare sul mercato e questo a discapito proprio dei lavoratori. Per non parlare del rischio che, per stare nei prezzi, gli aggiudicatari utilizzino materiali sempre più scadenti”.

La madre di tutte le riforme in questo ambito secondo Esposito resta la riduzione delle stazioni appaltanti: “In Italia ne abbiamo 35mila, in Germania sono 3mila, in compenso noi abbiamo 2mila funzionari addetti ai controlli post-affidamento, mentre in Germania dieci volte tanto. La differenza sta tutta qui”. Per Esposito “in Italia basterebbero un migliaio di stazioni appaltanti, l’importante è che dentro ci sia personale qualificato in grado di scrivere delle gare pubbliche a regola d’arte”.