Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, venerdì 28 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3473m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: condizioni di tempo stabile e soleggiato, con Sole prevalente seppur con annuvolamenti sparsi sulle aree montuose, ma in genere senza precipitazioni associate. Clima gradevole, temperature diurne nell'ordine dei 24-25°C sulla Valpadana. Qualche grado in meno sulla riviera ligure. Ventilazione debole orientale in Valpadana, direzione variabile sulla Liguria. Mar Ligure poco mosso.