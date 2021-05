Ream: Quaglia confermato presidente, positivo bilancio 2020

Il presidente della Fodazione Crt Giovanni Quaglia è stato confermato alla presidenza di Ream, società di gestione del risparmio partecipata da Fondazioni bancarie piemontesi. L'Assemblea dei soci ha eletto infatti il nuovo cda e ha approvato il bilancio 2020. Un bilancio molto positivo, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. Il bilancio si è chiuso con un Ebitda pari a 6,3 milioni di euro (+54,3%) e con un utile netto di 4,4 milioni, in forte aumento rispetto all'utile 2019, che era stato di 2,2 milioni, in crescita anche rispetto al budget (+9%). Ai quotisti dei fondi immobiliari gestiti dalla società sono stati distribuiti 48,5 milioni, e ci sono stati rimborsi di equity per 46,2 milioni, con un effetto finanziario complessivo di 94,7 milioni. "L'ottimo risultato - afferma Quaglia - è stato conseguito in un anno pesantemente condizionato dall'emergenza da Covid-19 e ha determinato un incremento del già solido patrimonio. Questo consentirà di fare gli investimenti necessari per l'avvio delle iniziative su cui si sta lavorando: nel campo socioassistenziale e ricettivo con i Fondi Geras e Geras 2. Sarà possibile anche avviare nuovi investimenti nell'ambito dell'abitare sostenibile e di riqualificazione di aree urbane dismesse in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti". "Ream - ha aggiunto il direttore generale, Oronzo Perrini - è una realtà in forte espansione: negli ultimi 5 anni la massa gestita è cresciuta del 25% in un mercato sempre più difficile". Con Quaglia il nuovo cda include i vicepresidenti Mario Sacco e Maurizio Irrera, e i consiglieri Alberto Francesco Anfossi, Aldo Casalini, Sergio Ebarnabo, Luciano Mariano, Gianfranco Mondino, ed Ezio Raviola; e ancora, i consiglieri indipendenti Attilio Befera, Annalisa Pescatori e Francesca Spitale.