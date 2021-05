Covid: Torteria negazionista, 1 giugno udienza in tribunale

L'udienza per il dissequestro della Torteria di via Orti, a Chivasso, è stata fissata dal tribunale del Riesame di Torino il prossimo primo giugno, ventisei giorni dopo l'intervento dei carabinieri che, su disposizione della procura di Ivrea, hanno messo i sigilli al locale. Il ricorso è stato presentato dall'avvocato Alessandro Fusillo di Roma con la richiesta di revoca del sequestro preventivo. A difendere la necessità di mantenere la misura cautelare sarà il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando. Il locale era diventato abituale ritrovo di negazionisti della pandemia anche con il Piemonte in zona rossa e arancione. La titolare, Rosanna Spatari, è stata più volte multata e denunciata dalle forze dell'ordine.