Harvard sceglie Torino come modello di smart city

Harvard Alumni Entrepreneurs, organizzazione internazionale di alunni dell'università americana con un focus su imprenditorialità e innovazione, ha scelto Torino come modello di laboratorio urbano per il primo appuntamento di "Smart Cities", ciclo di eventi online sulle città intelligenti. Fra i temi, la Casa delle tecnologie emergenti alla quale l'organizzazione si è mostrata interessata per un futuro coinvolgimento come partner. "E' un grande onore collaborare con Harvard Alumni Entrepreneurs e poter immaginare con il gruppo di lavoro smart city dell'università statunitense una traiettoria di innovazione tra Torino e uno degli epicentri mondiali del sapere - afferma l'assessore all'Innovazione Marco Pironti -. Mi auguro che questo evento sia l'inizio di un prestigioso nuovo asse dell'innovazione internazionale che vede Torino proiettata come città intelligente e nodo dell'innovazione globale". "Siamo lieti - aggiunge Philip Guarino, presidente dell'associazione Harvard Alumni Entrepreneurs a Parigi - di lanciare la nostra serie Smart Cities con l'esempio di Torino, una città molto nota per la sua innovazione in materia di mobilità".