Mottarone: Consiglio comunale a Stresa, minoranze lasciano

L'incidente alla funivia del Mottarone si trasforma in polemica politica a Stresa. La minoranza consigliare del Comune ha abbandonato ieri sera il Consiglio comunale perché, a suo dire, la seduta doveva essere rinviata in segno di rispetto nei confronti delle vittime di domenica. "Siamo profondamente rammaricati. Abbiamo chiesto di rinviare il Consiglio comunale almeno alla settimana prossima in rispetto delle vittime della tragedia accaduta nella nostra Città. Spostamento peraltro concordato domenica sera dopo l'accaduto. Pensiamo che nulla sia così urgente di fronte a una tragedia il cui lutto è ancora nei nostri cuori e le nostre bandiere ancora a mezz'asta'', scrivono in una nota i consiglieri Andrea Fasola Ardizzoia, Canio Di Milia e Carlo Falciola. ''Siamo profondamente dispiaciuti che la nostra proposta non sia stata accettata - aggiungono - e che il Consiglio comunale sia proseguito come se fosse una giornata qualunque. Ci scusiamo con la cittadinanza ma abbiamo lasciato il Consiglio comunale in rispetto delle vittime, i cui i funerali si stanno ancora svolgendo in questi giorni".