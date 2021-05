Covid: ricoverato sindaco 72enne di Busano, non era vaccinato

Da domenica scorsa è ricoverato per Covid il sindaco di Busano, Giambattistino Chiono, 72 anni. Si trova alla clinica eporediese di Ivrea dove è stato sottoposto a terapia con l'ossigeno. Decano dei sindaci dell'alto Canavese, non si era sottoposto alla vaccinazione anti Covid per scelta. "Non ero fiducioso di un farmaco sperimentale e ho preferito non sottopormi alla vaccinazione", racconta lui stesso. Le sue condizioni sono andate via via migliorando nel corso dei giorni. In famiglia sono stati come lui colpiti dal Covid anche la moglie e la figlia, ma nessuno di loro ha avuto bisogno di cure ospedaliere.