Covid: manifestazioni negazioniste, ipotizzato reato

Non solo multe ma anche conseguenze di carattere penale si profilano per almeno alcune delle persone che hanno dato vita alle iniziative negazioniste davanti alla torteria" di Chivasso (Torino). I carabinieri, anche monitorando Facebook e Telegram, hanno cominciato a individuare e identificare formalmente una serie di soggetti da sottoporre a indagini per "promozione e organizzazione di manifestazione non autorizzata". Si tratta della violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è punita con l'arresto fino a sei mesi.