Torino: nasce lista Sinistra Ecologista, noi unica novità

Una stella metà rossa e metà verde, a unire le due anime di una lista per una Torino "unita, sana, giusta". Questo il simbolo scelto per la nuova lista Sinistra Ecologista, nata in vista delle elezioni amministrative torinesi, che alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco appoggia il civico Francesco Tresso. "La pandemia ci ha insegnato che tutto deve cambiare - spiega Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in Regione presentando il manifesto della lista - e quindi, per identificare e promuovere un candidato sindaco idoneo non basta guardare al passato, ma serve una 'novità politica'. Ecco perché è nata Sinistra Ecologista e perché alle primarie appoggiamo Tresso, perché il civismo per noi non è moderatismo o centrismo, vuol dire stare tra la gente e con la gente". La nuova lista riunisce, in buona parte, i sostenitori della candidatura a sindaco, poi ritirata, del vicepresidente del Consiglio regionale, Mauro Salizzoni. Tra loro anche due ex assessore, Federica Patti e Ilda Curti, per la quale "questa lista rappresenta a nostro avviso la vera novità politica di questo momento. L'obiettivo è entusiasmare le persone, coinvolgendole ad occuparsi della materia pubblica". "Crediamo che il Pd da solo - conclude Grimaldi -, con il candidato Lo Russo non riesca ad allargare il perimetro degli elettori, né a conglobare tutto l'elettorato M5s al secondo turno. Bisogna lavorare su questo. Per vincere".