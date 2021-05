Covid: oggi in Piemonte 279 contagi e 7 decessi

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 279 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 16 dopo test antigenico), pari al 1,2% di23.081 tamponi eseguiti, di cui 17.041 antigenici. Dei 279 nuovi casi, gli asintomatici sono 119 (42.7%). I decessi odierni sono 7, con il totale ora pari a 11.620 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 346.301 (+ 732 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 86 (-4 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 653 (-112 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5134 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.915.866 (+ 23.081 rispetto a ieri), di cui 1.629.579 risultati negativi.