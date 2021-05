Torino: Italexit presenta il suo candidato sindaco

Sulla scena politica torinese si aggiunge un nuovo candidato sindaco per le elezioni amministrative di ottobre. Si tratta di Ivano Verra, candidato sindaco di Italexit con Paragone che verrà presentato ufficialmente giovedì 3 giugno."Oltre la destra e la sinistra per un vero cambiamento. La via d'uscita per Torino", si legge nel volantino che annuncia l'iniziativa alla quale saranno presenti anche il responsabile Piemonte Italexit, Luciamo Bosco, e il responsabile di Torino, Roberto Mossetto. Architetto di 57 anni, esperto in Beni Culturali e restauro di edifici soggetti a vincolo monumentale, come si legge nella presentazione sulla sua pagina Facebook ufficiale, Verra dice di avere "esperienza amministrativa in un comune della città metropolitana e ora ricopro incarichi in Anci a livello regionale e nazionale". "La mia candidatura - si legge ancora sul social - va oltre la destra e la sinistra: darò voce a tutti i torinesi che voglio dire 'basta' a questo sistema in mano ai soliti centri di potere che si arricchiscono a discapito della comunità. Credo in una strategia territoriale e sociale proiettata verso il futuro, con un intervento attivo dell'amministrazione nel sostenere e restituire dignità a chi è stato trascurato e abbandonato".