Meteo: giornata nuvolosa, pioggia in serata

A Torino oggi, sabato 29 maggio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio; nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3394m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: prima parte di giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nel pomeriggio-sera aumento dell'instabilità specie sulle zone alpine, dove si attiveranno rovesci e temporali sparsi che in modo sparso potranno sconfinare sulle vicine pianure. Fenomeni attesi anche sull'Appennino ligure e occasionalmente sulla Riviera. Nel contempo è atteso un rinforzo serale della ventilazione orientale sulla Valpadana. Clima tipico per maggio fino al pomeriggio, sui 25-26°C di massima in pianura piemontese, ben più fresco in Liguria dove il mare sarà poco mosso. Calo termico serale a tutte le quote.