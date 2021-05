Comunali: Pd Piemonte, vincitore primarie non decide alleanze

"Per le elezioni 2021 abbiamo escluso un'alleanza strutturale con il M5s e rimarcato che il vero avversario è la destra. Lo schema delle alleanze non verrà quindi deciso dal vincitore delle Primarie, ma è già stato deciso dalla coalizione". Così, su Facebook, la vicesegretaria del Pd Piemonte, Monica Canalis, in merito a un'intervista del responsabile Enti Locali Dem, Francesco Boccia, secondo cui spetta a chi uscirà vincitore dai gazebo decidere su eventuali alleanze. Le Primarie, aggiunge la Canalis, "sono uno strumento per scegliere, allargando la partecipazione, ma non sostituiscono i partiti e il loro spirito non va estremizzato, col fine neanche implicito di scavalcare le decisioni del territorio, della coalizione e degli organismi dei partiti che la compongono. Anche perché - ricorda - la tenuta della coalizione dipende dal patto siglato sulla base della Carta dei Valori e nessuno dei quattro candidati potrà sovvertirlo. Non decide il singolo, ma si decide insieme, e insieme, dopo le Primarie, resteremo uniti a prescindere dal nome del vincitore, accettando il risultato e restando nel solco politico tracciato sino ad ora". Posizione condivisa dal segretario metropolitano Mimmo Carretta per il quale alle Primarie "ci presentiamo aperti al confronto, forti di scelte condivise nella coalizione. Ci presentiamo per parlare di noi e non di altro. Consapevoli che stiamo affrontando una grande festa di popolo e non un congresso".