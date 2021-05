Usò auto servizio per la figlia, archiviata inchiesta ex M5S

E' stata archiviata un'inchiesta avviata nel 2018 dalla procura di Torino a carico di una consigliera comunale all'epoca del Movimento 5 Stelle, Deborah Montalbano. L'ipotesi era di peculato per l'utilizzo di un'auto di servizio del Comune: in una giornata di novembre del 2017 si fece accompagnare per andare a prendere la figlia a scuola. La cifra contestata era di 20 euro. "Avevo impegni istituzionali che si erano accavallati - spiega Montalbano all'Ansa - e la persona che quel giorno si doveva occupare di mia figlia si era ammalata. Non ho l'automobile e nemmeno la patente. Non sarei mai riuscita ad attraversare la città in tempo". L'episodio aveva destato polemiche. La consigliera lasciò prima la presidenza della Commissione Sanità e Servizi Sociali e, qualche settimana dopo, il Movimento 5 Stelle, aderendo al Gruppo Misto. Nel procedimento giudiziario è stata assistita dagli avvocati Enzo Pellegrin e Federico Milano.